Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirmiştir.

Olayın ardından BISWAS, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılmış ve yapılan muayene sonucu sağ kaval kemiğinde kırık teşhisi konulmuştur. İşçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.

22 Aralık 2025 tarihinde, saat 12.00 civarında Çatalköy’de yapımı süren bir inşaatta çalışan Dıponkar Chandra BISWAS (E-22), kalıp tahtası çaktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 2.60 metre yükseklikten zemine düşmüştür.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.