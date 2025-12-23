23 Aralık sabahı saat 04.00 civarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nda S.O.A (E-30), 110 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki YN 567 plakalı araç ile dikkatsiz şekilde seyrederken, Girne Amerikan Üniversitesi Çemberi’nde kavşakta batı istikametinde giden VS 972 plakalı aracın sağ yanına çarptı. Kazada, araç sürücüsü E.S (E-21) ve araçta yolcu olarak bulunan H.K (K-19) yaralandı. Alkollü sürücü S.O.A tutuklanırken, yaralılar Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Bir gün önce, 22 Aralık saat 22.00 sıralarında Gemikonağı Eski Bağlıköy Yolu üzerinde V.K.D (E-21) yönetimindeki motosiklet, Velmer Otel önlerinde yaya olarak yürüyen E.A(K-17)’ya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yoğun bakım servisine sevk edilirken, yaya E.A hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Her iki kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.