Film, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Büyükelçiliğin İletişim Müşavirliği, Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türkiye Maarif Vakfı ile TRT'nin KKTC temsilciliklerinin iş birliğinde izleyiciyle buluştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC'den yetkililerin yanı sıra darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit olan Murat İnci'nin ailesi de katıldı.

Büyükelçi Başçeri, buradaki konuşmasında, 15 Temmuz 2016'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin düzenlediği darbe kalkışmasının Türkiye Cumhuriyeti için dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti.

Başçeri, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 10'uncu yılında KKTC'de demokrasi ve milli irade için çeşitli programlar düzenleyeceklerini kaydederek, "Her 15 Temmuz'da, 2016 yılından bu yana yüreğimiz sızlıyor. Ama milletimizin vermiş olduğu mücadelenin ne kadar anlamlı ve kıymetli olduğunu her geçen gün, her geçen an daha iyi anlıyoruz." diye konuştu.

15 Temmuz'da cumhuriyet, demokrasi ve milli iradeye yapılan saldırının, ölümü görüp ölüme yürüyen şehitlerin, devletin içindeki vatanseverlerin ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile bertaraf edildiğini söyleyen Başçeri, 15 Temmuz 2016'da Türkiye için öngörülen çeşitli senaryoların tarihin çöplüğüne atıldığını vurguladı.