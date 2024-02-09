Alithia ve Fileleftheros, dün saat 20.30 sularında Strovolo’da Çeri Caddesi’nde meydana gelen olayda, çocuğun karın bölgesinden yara aldığını yazdı.

Makarios Hastanesi’nde ameliyat edilerek müşahede altına alınan çocuğun yarasının ciddi olduğu ancak hayati organlarının hasar görmediği kaydedildi.

Gazeteye göre “Pontuslu Rum” olduğu kaydedilen çocuk, eve yaralı halde gitti ve ailesine bisikletten düştüğünü söyledi. Hastane doktorlarının, karnındaki yaranın düşmeden kaynaklanmadığını, bıçak yarası olduğunu belirlemesi üzerine polis failin Kıbrıslı Rum bir çocuk olduğunu belirledi. Hem yaralının hem de yaralayanın olayla ilgili konuşmaktan kaçındığı kaydedildi.