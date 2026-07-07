Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in İyi Niyet Raporu’nu yayınladığını, raporda Kıbrıs’taki liderlere “mevcut fırsat penceresini yakalama çağrısı" yaptığını yazdı.

Habere göre Guterres raporunda, söz konusu fırsatın “göz ardı edilmemesi" gerektiğini belirtirken diyalogun yoğunlaşmasını olumlu karşıladığını ifade etti.

Diyalog sürecine açık görüşlü, uzlaşıcı ve esnek bir tutumla yaklaşılması gerektiğini kaydeden Guterres, tarafların süreçle ilgili gerekli siyasi iradeyi ve bağlılığı göstermesi gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderler arasındaki diyalogun yoğunlaşmasının olumlu olduğunu ancak Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde uzlaşılan girişimlerin uygulanmamasının ve özlü müzakerelerin başlamamasının kalıcı çözüme ulaşılmasına engel teşkil edeceği uyarısında bulundu.

Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderin diyalogunun yoğunlaşmasının olumlu olduğunu ve güvene dayalı bir ilişki inşa etme ve Kıbrıs sorununda ilerleme niyeti gösterdiğini söyledi.

Barış sürecine sivil toplumun katılımına ilişkin danışma komitesi kurulması yönündeki anlaşmadan cesaret aldığını belirten Guterres, bunun toplumun süreçten haberdar ve sürece müdahil olması açısında da önemli bir adım olduğunu belirtti.

Gazete, Guterres’in bu olumlu ifadelerinin yanı sıra 2025'in Mart ve Temmuz aylarında uzlaşılan Güven Yaratıcı Önlemlerden birçoğunun uygulanmadığını, bunların arasında yeni geçiş noktalarının açılması da olduğunu vurguladığını dile getirdi.

Guterres raporunda; Güven Yaratıcı Önlemlerin uygulanmasının Kıbrıslıların gündelik hayatını iyileştireceğini ve tarafların ilerlemek adına siyasi iradeye sahip olduğunu elle tutulur şekilde kanıtlayacağını ifade etti.

-- -Rum Sözcü: “Önceliğimiz Kıbrıs ve reformlar”

Gazete, Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in önceliği 2028 başkanlık seçimlerine verdiği yönünde eleştirilere Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’ten yanıt geldiğini de yazdı.

Habere göre Letimbiotis dün yaptığı açıklamada önceliklerinin Kıbrıs sorunu ve reformların hayata geçirilmesi olduğunu, Hristodulidis’in 2028 yılına hazırlık yaptığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Letimbiotis, Hristodulidis’in “kritik yaz için sürekli hazırlık yaptığını” söyleyerek, Rum liderin gündeminde NATO toplantısı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’i Brüksel'e ve ardından Kıbrıs’a yapacağı ziyaretler olduğunu belirtti.

Haravgi gazetesi ise BM Genel Sekreteri Antoniu Guterres’in raporuna ilişkin haberini “Guterres Siyasi İrade ve Bağlılık İstiyor – Hristodulis ve Erhürman’ı Açık Fikirlilikle, Esneklikle ve Uzlaşıyla Çalışmaya Çağırıyor – Göz Ardı Edilmemesi Gereken Fırsat Penceresi Değerlendirilsin” başlıklarıyla okuyucusuna yansıttı.