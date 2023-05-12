Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Katip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen duruşmasının kararını Aksun, açıkladı. Aksun, tüm şahadet değerlendirildiğinde sanığın adam öldürme niyetiyle hareket ettiği ve 12 davadan da mahkum ettiklerini açıkladı.

Aksun, ceza kararında söyle değindi: “ Sanığı mahkum ettiğimiz 1 ve 2. davalar ömürboyu hapis cezasına müstelzim suçlardır. Adam öldürmeye teşebbüs oldukça ağır bir fiil olup kişilerin hayat haklarını tehdit eden ve bu karakteri ile kamu yararına öncelik tanınması gereken suç tiplerinin başında gelmektedir. Suçun işleniş şekline baktığımız zaman sanığın 30 dk önce tartıştığı müşteki İbrahim Güder'in kendisine yumruk atmasını hazmedememiş ve intikam saiki ile kendine yapılan fiilin kat kat üzerinde sonuç doğurabilecek şekilde kanunsuz tabancayı tasarrufuna alarak olay yerine geri dönmüş ve orada tartıştığı ibrahim Güder ve olaylarla hiçbir bağlantısı bulunmayan iki kişiyi bel ve batın bölgelerinden yaralamıştır. Sanığın bu fiili ile birden fazla kişiyi yaralmasını aleyhine değerlendirmemiz kaçınılmazdır. Huzurumuzda doktorlar tarafından verilen şahadete göre Behiç Kurtcebe ve Taner Işıkların yaralanmaları sonucunda kalıcı bir hasar oluşmamasına rağmen İbrahim Güder'in ameliyat edilme durumunda kaldığı ve bağırsaklarının belirli bir kısmının alındığı ifade edilmiştir. Bu şahıs üzerinde kalıcı bir hasara yol açılmasını sanık aleyhine değerlendiririz. Yine bu fiillerin sadece bulundurulmasının dahi oldukça vahim olduğu ateşli silah ile işlenmesini sanık aleyhine değerlendiririz. Sanığın olaydan sonra kaçmasını da aleyhine değerlendiririz. Sanık avukatı mahkemeye hafifletici sebep aktarmamış olduğundan bu noktada sanık lehine herhangi bir hafifletici sebep tespit etmemiz mümkün olmamıştır. Taamüden adam öldürmeye teşebbüs suçunu huzurumuzdaki sanık intikam duygusu ile hareket ederek işlemiş ve kendisine yumruk vuran kişi ve bu olayla ilgisi olmayan bir başka iki kişiye adeta kurşun yağdırmıştır” dedi.

Başkan Fadıl Aksun şöyle devam etti : “KKTC bir hukuk devletidir ve kanunlar çerçevesinde idare edilir. Kendisine yumruk atan bir kişi için hukuk devletinde yapılacak icraat onu polise şikayet etmektir. Kişilerin kendi adaletlerini kendilerinin yerine getirmesi sevdası hukukun üstünlüğü ilkesi ile zittir. Sanık hukuk kurallarına uygun davranmış olsa kendisini darp eden kişi yargılanıp cezasını alırken kendisi de özgürlüğünün keyfini sürecek iken şimdi belirli bir süre bundan mahrum kalmak durumunda kalacaktır. Bunun yanında ülkedeki bir kahvehanenin adeta tabanca ile basılarak ateş edilmesi de toplumun huzurunu ve güvenlik algısını yıpratan fillerdir. Bir başka ifade ile bu suç sadece iddianemeye konu kişiler aleyhine değil tüm toplumun huzuru aleyhine de işlenmiş olup buna müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Kişiler arasındaki sorunlarda hukuku hiçe sayıp kaba kuvvete yönelmek tasvip edilmeyen davranış şekli olup hukukun üstünlüğünü hatırlatmak ve fillerle uygun ceza tespitinde bulunmak mahkemelerin görevidir. Unutulmamalidir ki, kaba kuvvetin hüküm sürdüğü yerlerde hukuk yaşamaz; hukukun olmadığı yerde ise devlet ayakta durmaz. Tercihimiz hukuk düzeni olduğuna göre bundan sapmaya çalışan kişilerin de ceza almaları kaçınılmazdır” dedi.

Netice itibari ile Başkan Fadıl Aksun tüm aktardıkları neticesinde sanığı oy birliği ile 15 yıl hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu

8 Kasım 2020 tarinde Gemikonağı'nda Ali Bağdaş'ın Kahvesi diye bilinen kahvehaneye giden ve önceden husumeti olduğu gerekçesiyle kahvehanenin içerisinde bulunan İbrahim Güler ve Behiç Kurtcebe ve Taner Işıklar'ın üzerine tabanca ile ateş açan ve her üçünün de yaralanmasına neden olan Taşkın Güneş çıkarıldığı mahkemede hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti. Olaydan yaklaşık 3 ay sonra avukatı ile birlikte Lefke Karakolu'na gidip teslim olan Taşkın Güneş cezaevine gönderilmişti.

