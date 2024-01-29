Bitkin bir şekilde bulunmuş, tedavisinin ardından denize bırakılmıştı. Caretta Carette "Lara Barış" 1 buçuk yılda 4 bin kilometre yol kat etti.

2020 yılında, Antalya'nın Kemer ilçesinde, karada bitkin halde bir deniz kaplumbağası bulunmuştu. Caretta Caretta, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.



Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde ve Lara Plajı’nda yaşam alanına bırakılması dolayısıyla kaplumbağaya ‘Lara Barış’ adı verildi.

1,5 yıllık tedavinin ardından, 2022'de uydu takip cihazı bırakılarak denize bırakıldı. 49 günde kat ettiği 600 kilometrelik yolu, internet üzerinden 29 bin kişi izlemişti. Aradan geçen sürede ise, 4 bin kilometrelik yol gitti.

Son olarak Mısır'ın Bardawil Gölü'nde giden caretta carettanın sinyali kesildi. Yetkililer cihazın pilinin bitmesinden dolayı sinyalin kesileceğini belirtiyorlar.