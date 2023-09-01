Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, 15’er ay hapis cezası aldı.

Fadıl Aksun’un başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin verdiği kararı Yargıç Soytaç okudu.

Soytaç, bina açma, ikametgahtan sirkat gibi suçların yaygınlaştığını, toplum huzurunu kaçırdığını, bu nedenle çok ciddi suçlardan olduğunu söyledi.

Hiç kimsenin konut dokunulmazlığını ihlal etme hakkı olmadığını kaydeden Yargıç, sanıkları, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Soytaç, her iki sanığı oybirliği ile 15’er ay hapis cezasına çarptırdıklarını söyledi.

Ne olmuştu

Sanıklar, 28 Mayıs 2023 tarihinde saat 17.00 raddelerinde Lefkoşa'da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Gulistan Sonya’ya ait isimsiz binanın giriş kısmında bulunan otopark kapısının kilit kısmını üzerinde bulunan anahtar ile açıp içeriye giriş yapmıştı. Sanıklar, ana elektrik hattına ait bakır elektrik kablolarını keserek kasten hasara uğrattıktan sonra bir adet 3 faz bara aktarıcıyı sirkat etmişti.



