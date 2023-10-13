Ülke genelinde polis tarafından dün trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan trafik denetimleri sonucu; toplam bin 575 araç sürücüsü kontrol edildi ve 140’ı yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 35’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 28’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere, toplam 362 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 sürücü tutuklandı ve 17 araç ise trafikten men edildi.