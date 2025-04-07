Alithia gazetesi, kavgaya karışan dört kişinin, 18 yaşındaki gence saldırdığını, hatta içlerinden birinin, bahse konu genci bıçakladığını yazdı.

Olaya karışan ve 16 ila 17 yaşındaki gençlerin yabancı uyruklu olduğunu yazan gazete, polisin olayla ilgili 17 yaşındaki bir genci tutukladığını, diğer üç kişinin ise arandığını belirtti.

Habere göre, tutuklanan 17 yaşındaki genç hakkında sekiz gün tutukluluk emri verildi.

Kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki genç omuzundan yaralanırken, özel bir klinikte yapılan tedavisi ardından taburcu edildi.