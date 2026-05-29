Alithia’nın haberine göre Hristodulidis dün Katar’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi’nin makamında ziyaret etmek üzere Rum Başkanlık Sarayı’ndan ayrılışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel Sekreter’in Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in gelişini ve yapacağı temasları yorumlaması istendiğinde “istişareler ve ön hazırlıkların uzun süre önce başladığını, Holguin’in devam ettirmek ve daha da güçlendirmek için geleceğini söyleyen Hristodulidis şöyle devam etti:

“Bir süredir, müzakereleri yeniden başlatma hedefine yönelik basına yansımayan istişare ve temaslarla yürütülen bir çaba da var. Gerçekten de bu hedefe ulaşacağımızı umuyorum. Bu çabaya Genel Sekreter bizzat katılıyor ve olumlu sonuçlanmasını umuyoruz.”

Hristodulidis “bir çözüm planı olup olmadığı” sorusuna karşılık “nihai bir sonuca yol açacak müzakerelerin yeniden başlamasına ilk adım olarak bir çaba harcanıyor. Sonsuza kadar görüşemeyiz. Genel Sekreter’in görev süresinin tamamlanmasıyla özetlenen, bu yılın sonuna kadar bir fırsat penceresi var.” ifadesini kullandı.

Gazeteciler Hristodulidis’e, Katar Büyükelçisi’ni ziyareti öncesinde Hindistan Dışişleri Bakanı Dr. Subrahmanyam Jaishankar ile yaptığı görüşmeyi de sordu. Hindistan Dışişleri Bakanı ile görüşmesini, Hindistan Başbakanı ile yaptığı görüşmenin, özellikle de IMEC’le ilgili boyutunun devamı olarak niteleyen Hristodulidis “bu çok önemli ekonomik, jeostratejik siyasi koridorun çeşitli kısımları inşa edilmeye başlıyor.” dedi. Hristodulidis, bu projenin aşamalı olarak hayata geçmesini sağlayacak adımları atmaktan mutlu olduğunu da ekledi.

Haravgi haberi “N. Hristodulidis Müzakerelerin Yeniden Başlamasını Umuyor… Müzakerelerin Yeniden Başlamasından Söz Ederken Çözüm Planına Değinmekten Kaçındı” başlığıyla aktardı.