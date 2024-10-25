Polisin kazayla ilgili açıklaması şu şekilde:

24.10.2024 tarihinde, saat 23:50 sıralarında, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, İbrahim AKGÜRCÜ (E-18) yönetimindeki SM 483 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan 92 miligram  alkollü içki tesiri altındaki yaya Mustafa Can GÜRLEK (E-29)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol elmacık kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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