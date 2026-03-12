Birlikten yapılan yazılı açıklamada, çiğ süt fiyatlarının yerinde saydığı, küçükbaş üreticisinin hak ettiği desteklerin ise geciktirildiği belirtilerek, bu tablonun üreticiyi üretimden kopardığı ve ülkenin gıda güvenliğini tehdit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, küçükbaş ve büyükbaş üreticilerinin yaşadığı sorunların ve bir krizin gelmekte olduğunun uzun süredir dile getirildiği, ancak üreticinin sesinin duyulmadığı ileri sürüldü; “Tarım politikaları üretimi korumak yerine üreticiyi yalnız bırakmıştır.” denildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’na çağrıda bulunulan açıklamada, artan girdi maliyetleri karşısında çiğ süt fiyatlarının üreticiyi ayakta tutacak seviyeye çıkarılması, küçükbaş hayvancılık için verilen doğrudan gelir desteğinin de aynı oranda artırılması ve 28 Şubat’ta yapılması gereken ödemenin daha fazla geciktirilmeden gerçekleştirilmesi talep edildi.

Aksi halde üretimin köylünün elinden çıkacağı, yerli üretimin zayıflayacağı ve ülkenin gıdada dışa daha bağımlı hale geleceği savunulan açıklamada, üreticinin yok olması halinde ülkenin gıda güvenliğinin de yok olacağı ifade edilerek, bedelini ise yalnızca köylünün değil tüm toplumun ödeyeceği belirtildi.