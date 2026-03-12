Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Anayasa'nın 146. maddesi gereğince, bir yasayı yayımlamadan önce Anayasa’ya aykırı olup olmadığı konusunda görüş almak amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği Gazimağusa İlahiyat Koleji Yapım Projesi Protokolüne ilişkin onay yasası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin bugün konuyla ilgili görüşünü açıkladığını ve mahkemenin söz konusu protokolün Anayasa’ya aykırı olmadığı yönünde karar verdiğini belirtti.

Erhürman, Anayasa Mahkemesi’nin olumlu görüşü doğrultusunda ilgili onay yasasının en kısa süre içerisinde imzalanıp yayımlanacağını ifade etti.