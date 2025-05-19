19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde başkent Lefkoşa’da “106. Yıl Korteji” düzenlendi.

Bando eşliğindeki yürüyüşe, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, milletvekilleri, Lefkoşa merkez okullarından öğrenciler, öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri, askeri erkan, vatandaşlar ve diğer yetkililer katıldı.

Yürüyüşte, Türk ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları ile üzerinde ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün resmi olan bayrakların taşındığı yürüyüş, Atatürk Anıtı’ndan başlayarak Dereboyu Avenue önünde tamamladı.

Burada Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yaptı. Ardından Güvenlik Kuvvetleri Bandosu sahne aldı.

Kutlama programı, Yedidalga Folklor Derneği Halk Dansları ekibinin gösterisi ile sona erdi.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen gençlere teşekkür ederek, Kıbrıs Türk halkının, KKTC’nin dört bir yanında, bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 16 arkadaşının Samsun'a Bandırma vapuruyla çıkarak meşaleyi yakmalarının 106. yıl dönümünü kutladığını söyledi.

Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek ”Bir millet, üç devlet diyoruz.” dedi. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ve yolundan yürüyen Kıbrıs Türkü’nün, kendi bağımsızlığı ve özgürlüğü için büyük bir mücadele verdiğini söyleyen Tatar, bundan sonraki adımın muhasır medeniyet seviyesini yakalamak olduğunu söyledi.

Bağımsız KKTC’yi gençlere emanet ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, ”Biz büyük Türk milletinin ayrılmaz ve kopmaz bir parçası olarak, her daim birlik beraberlik içerisinde en zor günleri aşmış ve şu anda gerçekten karşı taraftan gelen bütün saldırılara en iyi şekilde göğüs gerebilen, hiçbir zaman yıkılmadan, hiçbir zaman pes etmeden Türkiye'nin de desteğiyle devletimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz.” dedi.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılanlara teşekkür ederek, Türk milletinin 106 yıl içinde Atatürk'ün yolundan hiç ayrılmadığını, devrim ve inkılaplar doğrultusunda Atatürkçü düşünceye layık yaşam biçiminde ve hayatına devam ettiğini söyledi.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da yılında Samsun'a ayak bastığında yaktığı meşalenin aslında özgürlüğün, dirilişinin sembolü olduğunu belirten Çavuşoğlu, ”O meşale, bu Türk gençliği sayesinde her geçen gün daha büyük yanacak. Etrafı aydınlatacak, ısıtacak ve bayrağımızı çok daha yükseklere çıkaracak. Atatürkçü düşünce ilim demek, bilim demek, laiklik demek ve muhasır medeniyetler seviyesinde daha da ileriye gitmek için çalışmaktır.” dedi.

Çavuşoğlu, ”Bayrağımızı yükseklerde, göklerde dalgalandıra dalgalandıra, özgürce ve egemen bir şekilde halkımızı temsil etmeye, halkımızı yaşatmaya, yüceltmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.