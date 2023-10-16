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Öğleden sonra eylemde olacak tüm okulların ise şunlar olacağı belirtildi:

Sendika bugün saat 14.00'de İskele Bekirpaşa Lisesi önünde başlayacak yürüyüş eylemi yapacak. Eyleme, Bekirpaşa Lisesi, Karpaz Meslek Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Erenköy Lisesi ve Mehmetçik Ortaokulu öğretmenleri katılacak.

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), tam gün eğitime karşı başlattığı eylemlere bugün de devam ediyor.

Bakan Oğuz: Ülkedeki her karış toprağın üretilmesi, ekim yapılması gerekiyor

Bakan Oğuz: Ülkedeki her karış toprağın üretilmesi, ekim yapılması gerekiyor

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