Haber: Bahar SANCAR

Güzel ve bakımlı bir görünüm, günümüzün modern dünyasında insanları vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Daha iyi bir görünüme sahip, olmak, kişisel bakımlar konusunda insanların imdadına ise hizmetleri ile kuaförler ve berberler koşuyor.

Sundukları çeşitli hizmetler ile kişilerin dış görünüşlerinde istedikleri değişiklikleri hayata geçirmek için çalışan berber ve kuaförler, Gündem Kıbrıs’a konuşarak, sektörlerinde yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. Kuaförler, yaşanan ekonomik sorunlardan dolayı maliyetlerin özellikle son 2 yıldır çok fazla arttığını kaydetti. Aldıkları malzemelerin Euro üzerinden olması nedeniyle sürekli artan işletme giderlerinden yakınan kuaförler, ayakta kalabilmek için devletin küçük esnafa destek olması gerekliliğine vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber: Döviz bazlı maliyetleri, TL üzerinden kazanarak karşılamaya çalışmak zanaatkârın sermayesini eritiyor

Kıbrıs Türk Kuaförler Birliği Başkanı Mahmut Kanber, “​Bugün ülkemizde esnaf ve zanaatkâr olmak; sadece bir meslek icra etmek değil, her geçen gün derinleşen ekonomik istikrarsızlığa, plansızlığa ve denetimsizliğe karşı bir "hayat nöbeti" tutmaktır. Bu açıklama; berberinden terzisine, tamircisinden kuaförüne kadar bu topraklarda üretim yapan her bir zanaatkârın ortak çığlığıdır. ​En büyük yaramız, yılların birikimi ve ustalığıyla harmanlanan nitelikli emeğin, ekonomik belirsizlikler nedeniyle her geçen gün değersizleşmesidir. Zanaatkârın el emeği ve göz nuru; artan maliyetler ve haksız rekabet karşısında hak ettiği karşılığı bulamamaktadır. Emeğin bu denli ucuzlatıldığı bir düzende, mesleki onuru ve hizmet kalitesini korumak artık imkânsız hale gelmiştir” dedi.

Konuşmasının devamında Kanber, ​“​Ülkesel fizik planı ve imar planlarındaki eksiklik, ekonomik yapımızı tam bir kaosa sürüklemiştir. Nüfus ve ihtiyaç planlaması gözetilmeden; apartman dairelerinden müstakil evlere, konutlardan her türlü yaşam alanına kadar her noktanın kontrolsüzce ekonomik faaliyet alanı olarak kullanılmasına göz yumulmaktadır. ​Bu mekânsal başıboşluk, kayıt dışı ekonomiyi besleyen en büyük damardır. ​İş yeri tanımının dışına çıkan, denetimsiz ve standart dışı bu "merdiven altı" çoğalma; yasal yükümlülüklerini yerine getiren, vergisini veren ve dükkân kirası ödeyen dürüst zanaatkârın rızkını çalmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kanber, sektörün son 5 yılda kazanç anlamında ciddi kan kaybı yaşadığını vurgulayarak, “​Sektörel kazançlılığın son 5 yılda her yıl daha da geriye gitmesinin temel sebebi, her köşe başında ve her konutta türeyen bu plansız iş yeri enflasyonudur. ​Güzellik ve saç hizmetleri sektörü başta olmak üzere, mesleki sarf malzemesi ve ekipman girdilerinin %90’ı ithalata dayalıdır. Döviz bazlı bu maliyetleri, TL üzerinden kazanarak karşılamaya çalışmak zanaatkârın sermayesini eritmiştir. Bu yükün üzerine; ​Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primlerinin yüksekliği, ​Yerel yönetimlerin aldığı rüsumlar, stopaj ve katlanan enerji maliyetleri eklendiğinde; esnafımız kazandığını cebine koymadan devlete, belediyeye ve tedarikçiye dağıtan bir aracı konumuna düşürülmüştür” dedi.

​

​Kanber, “ İstisnai durumlar hariç, işletmelerin 5 yılını dolduramadan kapanıyor olması, ülkedeki ekonomik istikrarın olmadığının en net kanıtıdır. Tüm giderler ve sosyal yükümlülükler çıktıktan sonra, asgari yaşam faaliyetlerini bile sürdüremeyen bir kazançla ailesini geçindirmeye çalışan esnafımız bugün birer "hayatta kalma ustasıdır". Ancak bu kahramanlık, yapısal reformlarla desteklenmedikçe zanaat kültürümüz yok olmaya mahkûmdur. Hükümeti ve yerel yönetimleri; konutları ve apartmanları kontrolsüz ticari alanlara dönüştüren bu çarpık yapılaşmaya dur demeye, kayıt dışılığı kökten engellemeye ve zanaatkârın emeğini koruyacak ciddi bir "Esnaf ve Zanaatkar Planlaması" başlatmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; orta direk çökerse, toplumun geleceği çöker” diyerek uyarıda bulundu.

İbrahim Özkul Hair Dressing işletmecisi İbrahim Özkul: Giderlerimiz gelirlerimizin çok üzerinde

İbrahim Özkul, özellikle son 1 yıldır işlerinde ciddi düşüş yaşadıklarını kaydederek, “İşlerimiz son 1 yıldır çok kötü gidiyor. Tamamen durma noktasına geldi. Yüzde 70 müşteriyi kaybettik. Bu da fiyatların yüksekliğinden kaynaklanıyor. Ekonominin durumu bellidir. O nedenle gelen insanlara da ne yaparsak yapalım geri dönüş alamıyoruz. Bizim hizmetlerimizde müşteriye sunduğumuz fiyatlar da yüksek çünkü aldığımız malzeme Euro üzerinden geldiği için kullanılan ürünler pahalı ve biz de mecburen o fiyatlara iş yapmak zorundayız. O neden müşterinin yüzde 70’ini kaçırdık. Kira gideri, personel, sigorta, ihtiyat sandığı giderlerimiz de artıyor. Aldığımız bir boya bile bir maliyet. O nedenle yaptığımız işin bize bir geri dönüşü olmuyor. Aldığımız ürün elimizde kalıyor. Giderlerimiz gelirlerimizin çok üzerinde. Kazanmıyoruz. Kazanıyorsunuz diyen varsa da gelsin burada otursun saatlerce bakabilirler. Salonda 10 kişi çalışıyor ancak akşama kadar herekse ya 1 iş düşüyor ya da siftah yapamadan kapatıp gidiyoruz. Sektörümüzde yeniden bir yapılanma gerekir. Bizim federasyonumuzun da bir şeyler yapması gerekir. Devletin küçük esnafa yardım etmesi gerekir ki yeniden kalkınabilelim, yeniden hayata dönelim. Hep birlikte güçlü olmak zorundayız çünkü bir devletin güçlü olması halkının refahındadır. Çok acil bir şekilde küçük esnafa destek olunmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şura Beauty işletmecisi Sabriye Çetin: Bizim bütün maliyetlerimiz döviz üzerinden

Sabriye Çetin, aldıkları malzemelerin döviz üzerinden olduğunu ve bu nedenle de maliyetlerinin sürekli arttığını kaydederek, “Bizim bütün maliyetlerimiz döviz üzerinden. Ürünler döviz üzerinden geldiği için her seferinde yükselen fiyatlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz fiyatlarda değişiklik yapamıyoruz. Sadece asgari ücret dönemlerinde biraz fiyatlarla oynamak zorunda kalıyoruz. Genel anlamda piyasada son 2 aydır işler düşük geçiyor. Diğer meslek arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Piyasadaki fiyat farklılıkları kuaförlerin giderlerinden kaynaklanıyor. Özellikle bazı bölgelerdeki dükkân kiraları çok yüksektir. Bu da fiyat farklılıklarının ortaya çıkmasına neden olan etkenler arasında bulunuyor. Çalıştırdığınız elaman sayısının yüksek olması, kullandığınız malzemelerin kalitesi bunlar hep değişkendir ve bir maliyettir” diye konuştu.

Hair Plus Erkek Berberi İşletmecisi Efe Yaşat: Gelen gideni hiçbir zaman kurtarmıyor

Efe Yaşat, genel anlamla kendiişlerinin iyi olduğunu ancak maliyetlerinin çok fazla olduğunu söyledi. Yaşat, “İşlerimiz iyi ancak gelen gideni hiçbir zaman kurtarmıyor. Biz aynı kalıyoruz ama dışarıya her zaman zam geliyor. Benzin, malzeme, vergi, KDV, sigorta masrafları sürekli arıtıyor. Maliyetlerimiz artıyor. En büyük giderimiz malzemeler, elektrik ve sudur. Su fiyatları çok arttı. 300 TL su kullanıyoruz faturada 2000 TL ödüyoruz. Bizim sektörde fiyatlardaki farklılık dükkânların konumundan kaynaklanıyor. Bir Dereboyu’ndaki dükkânla ara sokaktaki bir dükkânın kirası aynı değil. Konum masraflarımızı çok etkiliyor. Devletin el atması gerekiyor. Vergileri düşürmesi, sigortalarda bizlere destek olması gerekir” dedi.