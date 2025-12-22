-Özel Haber-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan penceresi ve yeni yüzü Ercan Havalimanı Yeni Yıl haftası yoğun günler yaşayacak. Yeni yıl haftasının başlayacağı 26 Aralık Cuma gününden, 4 Ocak Pazar akşamına kadar Ercan Havalimanı’nda yüzlerce sefer gerçekleştirilecek, binlerce yolcu ağırlanacak!

Gündem Kıbrıs Gazetesi’nin derlediği uçuş verilerine göre söz konusu 10 günlük süreçte Ercan Devlet Havalimanı’nda toplam bin 87 sefer düzenlenecek. Bu yoğunlukla birlikte Ercan, yılın en hareketli dönemlerinden birini yaşayacak.

En yoğun gün 121 seferle 4 Ocak Pazar…

Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın dördüncü günü olan 4 Ocak Pazar yaşanacak. Pazar günü Ercan’a 121 uçak iniş ve kalkış yapacak. 26 Aralık Cuma günü 117, 27 Aralık Cumartesi günü 103, 28 Aralık Pazar günü 119, 29 Aralık Pazartesi günü 112, 30 Aralık Salı günü 105, 31 Aralık Çarşamba günü 103, 1 Ocak Perşembe günü 85, 2 Ocak Cuma günü 117, 3 Ocak Cumartesi günü 105 ve 4 Ocak Pazar günü 121 sefer gerçekleştirilecek.

Bu veriler, özellikle tatilin son günlerinde dönüş yoğunluğunun artacağını ortaya koyuyor.

Rekor 607 seferle Pegasus Yolları’nda!

4 Gün içerisinde gerçekleşecek olan bu bin 87 seferin tamı tamına 607 tanesi Pegasus Havayolları’na ait. Pegasus’u 252 seferle A Jet, 169 seferle Türk Hava Yolları, 43 seferle Sun Express takip ediyor.

En fazla sefer karşılıklı olarak İstanbul’la!

Yeni yıl tatili boyunca en fazla sefer, karşılıklı olarak Ercan-İstanbul/ İstanbul – Ercan hattında yapılacak. Bunun yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya ve Gaziantep seferleri de yoğunluk gösterecek. Bu şehirlerden Ercan’a çok sayıda iniş ve kalkış gerçekleşecek.