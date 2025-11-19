İlk yarının sonlarında Deniz Gül’ün attığı gol İspanya için ilk oldu.

İSPANYA’NIN KALESİNDE GÖRDÜĞÜ İLK GOL

İspanya, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubunda ilk golünü A Milli Takım'ın genç futbolcusu Deniz Gül’den yedi.

Deniz Gül, İspanya ile oynanan karşılaşmada milli forma ile ilk kez bir maça ilk 11'de başladı ve ilk golünü atmayı başardı.

Bu gol aynı zamanda Türkiye'nin İspanya deplasmanında 1954 yılından sonra bulduğu ilk gol oldu.