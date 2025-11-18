Almanya'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik aileden, yaşam mücadelesi veren baba Servet Böcek de dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Ailenin ölümüne ilişkin soruşturma sürerken gözaltına alınan midyeci Y.D., lokumcu F.T., kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklandı.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Rapora göre Böcek ailesi oteldeki kimyasal madde zehirlenmesinden etkilenmiş olabilir.

Açıklamada, olayın oluş şekli, tıbbi öyküleri, edinilen son bilgiler ve aynı otelden benzer şikayetlerle 2 kişinin daha hastanede tedavi görüyor olmasının birlikte değerlendirildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

“Öncelikli olarak kalınan oteldeki ortamdan kaynaklı kimyasal madde zehirlenmesi, Daha düşük olasılıkla da tükettikleri besinlere bağlı gıda zehirlenmesi, neticesinde vefat ettikleri düşünülmektedir.”

"201 NO'LU ODADA HAVALANDIRMA YOKTU"

Raporda, ailenin kaldığı otelin 11 Kasım 2025 günü haşere ve böcekler için ilaçlandığı, Olay Yeri İnceleme ekibinden şifahen alınan bilgiye göre ailenin kaldığı 201 numaralı odanın ilaçlama yapılan 101 numaralı odanın hemen üst katında yer aldığı, ailenin kaldığı 201 numaralı odanın havalandırma sisteminin olmadığı belirtildi.

15 Kasım 2025 Cumartesi günü aynı otelden yabancı uyruklu 2 kişinin daha benzer şikayetlerle hastanede tedavi gördükleri de raporda aktarıldı. Öte yandan otel ilaçlaması yapılırken kullanılan kimyasal maddeler ve kutuları, anne Çiğdem Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği, baba Servet Böcek’in hastanede alınan ilk kan örneği ve mide içeriği, yabancı uyruklu 2 kişinin hastanede alınan ilk kan örnekleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

LABORATUVAR SONUÇLARI 28 KASIM'DA

Açıklamada, anne ve çocuklardan otopside alınan örneklerinin; patolojik, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizi neticesinde ölüm sebepleri hakkında kesin kanaat belirtileceği kaydedildi.

Otelin ilaçlanmasında kullanılan kimyasal madde örnekleri ve kutularının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından talep edildiği ve Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesince inceleneceği raporda belirtildi.

28 Kasım 2025’te laboratuvar sonuçlarının raporlanmasının planlandığı da Adli Tıp Kurumu tarafından ifade edildi.

AİLENİN TAKSİYLE HASTANEYE GİTTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Ailenin otelde rahatsızlandıktan sonra taksi ile hastaneye gittiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taksinin arka koltuğunda oturan anne ve çocukların halsiz olduğu, babanın ise telaşlı olduğu, çocuklardan birinin annesinin uzattığı poşete kustuğu görülüyor.

"NE ZAMAN İSTANBUL'A GELSEM BAŞIMA VUKUAT GELİYOR"

Fatih'te taksicilik yapan ve Böcek ailesini hastaneye götüren Sercan Tanrıverdi'nin de ifadesi ortaya çıktı.

“12 Kasım günü saat 11.20'de aile, Kadırga Limanı Parkı'nın önünde aracımın önüne atladı. Beni durdurup aracıma bindiler. En yakın hastaneye götürmemi istediler. ” diye konuşan Tanrıverdi, aileyi Bezmialem Hastanesi'ne götürdüğünü dile getirdi.

Aileyi telaşlı gördüğünü ifade eden taksici, “Babayla sohbet etmeye çalıştım. Neyiniz var diye sorduğumda yiyecek ve içecek yemiştik galiba bize dokundu diye cevap verdi. ‘Lütfen en yakın hastaneye bizi götür' dedi. Hastaneye doğru giderken kız çocuğu sürekli kusuyordu.” diye konuştu.

Çocuğun poşete kustuğunu dile getiren Tanrıverdi, “Anne baygındı, kafasını sağ arka cama yaslamıştı. Yolun bir an önce bitmesini bekliyordu.” dedi.

Taksici, şöyle devam etti:

"Babayla sohbet ettiğimde, ‘Ne zaman İstanbul'a gelsem başıma vukuat geliyor, geçen sene geldiğimde de motosiklet kazası geçirdim. Kolumu, bacağımı kırdım. Bu sefer de böyle talihsiz olay yaşadım' dedi. Ben normal taksi şoförüyüm, görevimi yaptım. Müşterileri aldım, en yakın hastaneye götürdüm. Bu konu hepimizi üzdü, acı bir haber. Ailesine de baş sağlığı diliyorum"."

NUMUNE SONUÇLARI GELDİ

Savcılığın sevk yazısında, şüpheli E.E.'nin kokoreççisinden ve şüpheli Y.D.'nin midye tezgahında alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde, tüketime uygun olduklarının tespiti yapıldığı ifade edildi.

Ancak ölüm olaylarının tüketimden yaklaşık 1,5 gün sonra gerçekleşmesi nedeniyle alınan numune örneklerinin bahse konu olayda ailenin kullandığı ürünlerle birebir aynı ürünler olmadığı da ifade edildi.

Yazıda; şüpheli F.M.O.'nun kafe işletmesinden ve şüpheli F.T.'nin kuruyemiş baharat dükkanından alınan numunelere ilişkin analiz raporlarının henüz sonuçlanmadığı, ölenlerin kesin ölüm sebebinin tespitine dair Adli Tıp Kurumu'nda incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

ALÜMİNYUM FOSFİT ŞÜPHESİ

Ailenin zehirlenmesinden saatler önce tahtakurusuyla mücadele etmek için otelin giriş katında bulunan bir odanın ilaçlandığı belirlenmişti.

Kullanılan ilaçta bulunan alüminyum fosfit içeren maddenin, ailenin bulunduğu odaya banyo boşluğundaki havalandırmadan ulaşarak zehirlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Alüminyum fosfit; tarımda ve konutlarda pestisit adıyla kullanılan bir ilaç. İlacın oldukça güçlü bir zehir olduğu, aşırı solunması halinde kolaylıkla ölüme neden olabileceği belirtiliyor.

Adli Tıp Kurumu tarafından sürdürülen incelemelerde ailenin kanında alüminyum fosfit maddesinin izlerinin arandığı inceleme çok yönlü sürüyor.