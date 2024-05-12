Niyazi’nin defin törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun yanı sıra sivil ve askeri yetkililer, KŞK temsilcileri, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği yetkilileri, ile Niyazi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşması da yer aldı.

Niyazi’nin naaşı kılınan cenaze namazının ardından kortej eşliğinde mezar başına götürüldü, bir dakikalık saygı duruşu ve saygı atışı yapılmasından sonra, tabutun sarılı olduğu bayraklar kardeşi Kemal Eserol’a Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından teslim edildi.

Defin işleminin ardından, tören mezara çiçeklerin sunulması ve dua okunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, şehit ailelerinin acısını paylaştıklarını belirterek, Kıbrıs’ta olası bir anlaşmada önceliğin Kıbrıslı Türklerin güvenliğine verileceğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin kırmızı çizgi olacağını kaydeden Tatar, bunun yaşamsal öneme sahip olduğunu belirtti ve şehit Niyazi’nin ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diledi.