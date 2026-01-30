Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Zafer İnce olguları aktardı. Polis, 22.01.2026 tarihinde, saat 20.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’nda, KKTC’den çıkış yapacak olan zanlının x-ray cihazından geçtiği sırada, tasarrufunda bulunan çantada polis tarafından yapılan kontrolde, 7,62 mm çapında bir adet canlı G3 mermisini kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının havaalanında tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, zanlının, ifadesinde mermiyi Boğaziçi köyünde mandırada bulduğunu söylediğini aktardı. Polis, balistik incelemeye gönderilen mermiyle ilgili raporun çıktığını, 1970 Yunan yapımı olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir milyon TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.