Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi (AADYK) başkanlığı görevini devralan Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı tarafından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında yürütülen çalışmaların sahaya yansıtılması amacıyla Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı merkezi Lefkoşa’da ikinci KAMP toplantısı gerçekleştirildi.

6 Mart tarihinde yapılan ilk KAMP toplantısında kurum ve kuruluşlara sorumluluk alanlarına ilişkin görev dağılımları yapılmasının ardından, 13 Mart Cuma günü ilçe kaymakamlıkları başkanlığında ilçe bazlı koordinasyon toplantıları düzenlenmişti.

17 Mart 2026 Salı günü Lefkoşa merkezde düzenlenen bu toplantı ise KAMP kapsamında kurum ve kuruluşlara verilen görev ve sorumluluklar doğrultusunda yürütülen hazırlık çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, KKTC Afet Müdahale Planı (KAMP) kapsamında kurum ve kuruluşlar tarafından kendi görev alanları çerçevesinde yürütülen hazırlıklar ayrıntılı şekilde ele alındı; mevcut durum, kapasite düzeyi ve uygulamaya yönelik hazırlık seviyeleri değerlendirildi.

Bu kapsamda, kurumlar arası koordinasyonun etkinliği, görev dağılımının uygulanabilirliği ve müdahale süreçlerine ilişkin hazırlık düzeyi kapsamlı biçimde gözden geçirildi.

Bugün gerçekleştirilen toplantıda kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan hazırlıkların istenilen aşamaya gelememesinden dolayı, 31 Mart 2026 tarihinde komitenin yeniden toplanmasına karar verildi.

Afet ve acil durumlara karşı ülkemizin hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların, tüm paydaş kurum ve kuruluşların iş birliği ve koordinasyonu içinde kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.