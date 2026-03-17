Şahiner, savaşın, sivillerin ağır kaybına vesile olduğunu belirterek, ekonomilerin de buna hazırlıksız yakalandığını, özellikle ülkede de bunun böyle olduğunu, ileriki günlerde akaryakıtta yine artış olacağını söyledi.

Şahiner, “bu Çarşamba fahiş bir zam yine kapıda” görüşünü ifade ederek, dünya petrol fiyatlarına yönelik rakamlar verdi, maliyenin ülkeyi yönetemediğini, hükümetin de maliyeyi "büyük bir borç faizine soktuğunu" savundu.

“Daha ne kadar borçlanılacağını” soran Şahiner, borç faizlerinin daha da artacağına işaret etti, maliyenin savaşı fırsat olarak kullanmaması gerektiğini söyledi ve uyarılarda bulundu.

Akaryakıt krizlerinden etkilenmemek adına stok yapmanın önemli olduğunu, tedarikte sıkıntı yaşanabileceğini, o yüzden depolama kapasitesinin artırılması gerektiğini, halkın bu şekilde korunabileceğini veya devletin gelir kaybı yaşamayacağını belirten Şahiner, akaryakıttaki kayba işaret etti ve gereken önlemlerin alınması gerekliliğine vurgu yaptı.

Şahiner, gereken önlemler alınmazsa kaybın daha da büyüyeceğine işaret ederek, elektrik fiyatlarında da artış yaşanacağını, yüzde 30 zammın "kapıda gibi göründüğünü" söyledi.

Yenilenebilir enerjiye yatırımın gerekliliğine işaret eden Şahiner, bu konuda özel şirketlere izinler verileceğine, hane halklarına gereken izinlerin verilmesinin ekonomiye daha büyük fayda sağlayacağına vurgu yaptı.