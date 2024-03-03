Karşılaşmalar sonunda sıralama 1. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, 2. Mağusa Türk Gücü, 3.Cihangir ve 4. İskele Trabzon olarak belirlendi.

Karşılaşmaların ardından saygı duruşu ve ödül törenine geçildi.

Türkiye’deki 6 Şubat depremlerinde Adıyaman’da hayatını kaybeden ve Şampiyon Melekler’den biri olan İzcan Nurluöz adına düzenlenen ve geleneksel hale getirilecek turnuvada ilk ödüller 2011 yaş grubunda verildi.

Aile ve MTG akademi yetkilileri tarafından verilen ödüllerin ardından diğer yaş kategorilerindeki müsabakalara geçildi.

Karşılaşmalar gün boyu devam edecek. Saat 17.00 itibarı ile diğer yaş grupları ödül törenine geçilecek.