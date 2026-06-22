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38 yaşındaki yıldız futbolcu, Cezayir maçındaki hat-trick'iyle Dünya Kupası tarihinin en çok skor katkısı sağlayan futbolcusu olmuştu.

Dünya Kupası tarihinde 16 golü bulunan Messi, gol sayısını 17'ye çıkardı ve 16 gollü Miroslav Klose'yi geride bıraktı ve “Dünya Kupası'nın en golcü futbolcusu” ünvanının tek başına sahibi oldu.

Arjantin, 7. dakikada penaltı kazandı. Lautaro Martinez, Schlager ve Posch'un müdahalesi sonrasında yerde kaldı. VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Amin Omar, penaltı kararına hükmetti.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu ikinci haftasında Arjantin ile Avusturya, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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