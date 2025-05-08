Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

05.05.2025 tarihinde Beylerbeyi’nde, kullanımındaki aracı içerisinde aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Ozanköy’de sakin Şenol HULUSİAĞA (E-72)’nın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “stentli kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

05.05.2025 tarihinde, Gazimağusa’da kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunan Mustafa CEYLANOĞLU (E-58)’nun yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.