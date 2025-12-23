Tayf Ltd, Marshall Boyaları iş birliğiyle Gönyeli Alayköy Belediyesi’ne 1650 litre boya bağışında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, söz konusu desteğin kent adına son derece anlamlı ve kıymetli olduğu vurgulandı.

Bağışlanan boyaların; doğal afetten etkilenen evlerde, eğitim kurumlarında ve ihtiyaçlı ailelerin yaşam alanlarında kullanılmak üzere belediyeye teslim edildiği belirtildi.

Boya bağışı, Tayf Ltd ve Marshall Boyaları yetkililerinin Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’na gerçekleştirdiği ziyaret sırasında teslim edilirken, sürecin koordinasyonunun Asbaşkan İsmail Kofalı tarafından sağlandığı ve teslim anında da hazır bulunduğu kaydedildi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi, duyarlılık göstererek katkı sağlayan Tayf Ltd ve Marshall Boyaları’na teşekkür etti.