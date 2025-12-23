Koopbank’tan yapılan açıklamaya göre, “Öğrenci Sponsorluğu” sistemi kapsamında hayata geçirilecek burs programına ilişkin protokol, Koopbank Genel Müdürlük binasında düzenlenen törenle imzalandı.

İmza törenine Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli, KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, Koopbank Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ataman’ın yanı sıra KTEV Mütevelli Heyeti üyeleri Dilek Serak, Metin Kişi ve KTEV Müdürü Fehiman Eminer katıldı.

Yerli

Koopbank Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Yerli konuşmasında, eğitime verilen desteğin yalnızca bugüne değil, geleceğe yapılan kalıcı bir yatırım olduğunu ifade etti.

Koopbank olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da sosyal sorumluluk anlayışıyla eğitime katkı sunmaya devam ettiklerini belirten Yerli, özellikle çocuklar ve gençlere yönelik projelerin bankanın öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını vurguladı.

Yerli, sürdürülebilir burs destekleriyle öğrencilerin eğitim hayatlarına kesintisiz devam edebilmelerine katkı sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Örs

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs ise, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Koopbank’ın eğitime verdiği katkının devam etmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Örs, bu iş birlikleri sayesinde her yıl daha fazla öğrencinin eğitim desteği alabildiğini ifade ederek, eğitime olan duyarlılığı ve sürdürülebilir katkıları dolayısıyla Koopbank’a teşekkür etti.