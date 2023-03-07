Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı.

Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota birlikte 2 Mart 2023 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ortaköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda müşteki Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına kendileri ile barışmak istemediği gerekçesiyle gidip , ikametgahın yatak odası içerisinde konuştukları bir esnada aralarında çıkan tartışma sonucu müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine ellerli ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi bir şekilde darp ettikleri bir esnada , yatak üzerinde duran 5000 TL nakit parayı ve 1450 USD değerindeki Iphone 13 pro max marka cep telefonunu alıp soygun suçunu işledikten sonra, adı edileni zorla evden çıkartıp yürüyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bırakarak zorla adam kaçırıp, gelen taksiye binerek uzaklaştıklarını söyledi.

Polis yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve Blessed Agota tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini ayrıca yapılan muhacaret kontrolünde ülkede kaçak olarak bulunduklarını söyleyerek davalarında hazır olmaları maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlıların yasal statülerinide dikkate alarak davalarında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak ceza evinde beklemelerine emir verdi.