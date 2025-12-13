Etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, herkesi sevgi ve saygıyla kucakladığını ifade ederek, etkinlikte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Adil bir dünyada yaşamadığımızın altını çizen Cumhurbaşkanı Erhürman, tüm zorluklar karşısında daha çok dayanışmanın önemini vurguladı.

"Yaşadığımız dünya içerisinde zorluklarla mücadele ettik ve etmeye devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi adil bir dünyada yaşamıyoruz ve gücün belirleyeceği yeni bir dünya yaratılmaya ve bizleri buna alıştırmaya çalışıyorlar" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bunun bir statüko olduğunu, güce dayalı, güçlü olanın hayatta kalmasını öngören bir yapı şekillendirildiğini vurguladı.

Hiçbir zaman 'Rüzgarın estiği yöne bakıp yelkeni ona göre yönetme' anlayışında olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, onun yerine her zaman 'Gideceği limanı bilmeyen gemiye, hiçbir rüzgardan hayır gelmez' cümlesini benimsediğini ve bunun daha doğru bir tespit olduğunu ifade etti.

"Sabırlı olmak, soğukkanlı olmak, empati göstermek, değişen ve gelişen bu dünyada oldukça önemlidir" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman,

"Her başarılı erkeğin ardında bir kadın var" cümlesi yerine "Her başarısız kadının arkasında onu engelleyen mutlaka bir erkek vardır" cümlesini daha doğru bulduğunu belirtti. Erhürman, kadınlara desteğin öneminin altını çizdi.

Dilin de statükonun bir eseri olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erhürman, toplumun güçlü kadınlara ihtiyacı olduğunu vurguladı. Dilin ürettiği kelimeleri, genel yaratılan fotoğrafı, kadınlar adına değiştirmenin gerekililiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, bunu doğru insanlarla doğru ve eşit şekilde hareket ederek işbirliği ile geliştirerek birlikte yürümekle başarabileceğimizi belirtti.

"Bugün burada, bahsedilen tüm bu zorluklardan, statükodan, ikinci plana konulmaktan ve daha nice zorluklardan sıyrılan insanlar var. Sizler, kucaklayıcı olarak kimseyi dışarıda bırakmadan, azimle yürüdüğünüz bu yolda başarılarla ilerleyeceksiniz. İş dünyasında karşılaşılan zorluklarla mücadele edip yola devam edeceksiniz" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, dayanıklılık denildiği zaman, akla Kıbrıs Türk halkı kavramının geldiğine işaret etti. Tufan Erhürman, zor koşullarda ciddi bir dayanıklılık gösteren Kıbrıs Türk halkının varoluşunun kolay olmadığını belirtti.

Kolay olmayan, zorlu mücadelelerden geçen Kıbrıs Türk halkının yılmadığını, aksine sevgi, saygı ve kararlılık ile mücadele yolunda yürüdüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Erhürman, varoluşumuzun tehdit altında olduğunu hep hissettiklerini ama hiçbir zaman bunu kaybedecekleri kaygısına kapılmadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, "Dünyadaki değişime adapte olmak yerine, kendi değişimimizi yaratarak, değişim biz olacağız. Bunu başarmak için, vizyonu ve ilkeleri doğru yerden koymanız gerekmektedir. Bu konuda da muhakkak kadınların öne geçmesi gerekir. Çünkü kadınlar öne geçerse değişim geliyor demektir. Bu nedenle değerlerimize de sahip çıkarak gelişmek zorundayız. Var olanı dönüştürerek değiştirmeden ve doğru yere taşımak, bu bağlamda oldukça önemli bir değerdir" dedi.

Konuşmasının sonunda son dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanlış tanıtıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk halkının, bahsedilenlerden ibaret olmadığını, önemli değerlerin bir bütünü olduğunu vurguladı. Kıbrıs'ın tarihi ve kültürü ile tanıtılmasının önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, hep birlikte yılmadan çalışarak bu yolda el ele yürüyerek bu sorunlarla mücadele edilebilineceği belirtti.



"Kıbrıs Türk halkı olarak varız. Halkımızın ve kültürümüzün varlığından ve ona duyduğumuz güvenden kaynaklı olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, bu mücadele yolunda kadınların da ön plana çıkmasını temenni ettiğini, Kıbrıs Türk kadınının birlik içerisinde, kol kola yürümesinin son derece kıymetli olduğunu dile getirdi.