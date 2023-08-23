KKTC’de uzun yıllardır kaçak yaşam süren T.K tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı.

Başaran, 23 Ağustos 2023 tarihinde bir meseleyle ilgili soruşturma maksatlı Lefkoşa Adli Şube’ye çağrılan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 15 Mart 2017 tarihinden beri yani 2 bin 352 gün süreyle KKTC’de ikamet izinsiz odluğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının KKTC’de izinsiz ikamet suçundan dolayı tutuklandığı, İçişleri Bakanlığı’nın muhaceret şubesinde gerekli araştırmaların yapıldığını söyledi.

Başaran, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 27 yaşındaki zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş, zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

