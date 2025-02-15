Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 407 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 araç sürücüsü tutuklandı, 61 araç ise trafikten men edildi.

Rapor edilen trafik suçları ise; 80’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 68’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sigortasız araç kullanmak, 7’si trafik levha ve işaretlerine riayet etmemek ve 136’sı diğer trafik suçlarından oluşuyor.