Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Hasan Kılıç, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anarak şu ifadelere yer verdi:

Kıbrıs Türk halkının özgürlük, bağımsızlık ve onur mücadelesi tarih boyunca büyük fedakârlıklarla yazılmıştır. Milli Mücadele yıllarında sergilenen birlik, dayanışma ve kararlılık ruhu, bugün sahip olduğumuz özgürlük ve egemenliğin temelini oluşturmuştur. Bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimiz, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır.

21-25 Aralık tarihlerinde, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin simgelerinden biri olan Milli Mücadele ve Şehitler Haftası’nı idrak etmekteyiz. Bu anlamlı hafta, vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi anmak, milletimizin bağımsızlık için verdiği eşsiz mücadeleyi hatırlamak adına büyük önem taşımaktadır.

Günümüzden 62 sene önce 21 Aralık 1963 tarihinde Kanlı Noel diye nitelendirilen saldırılar başlamış ve Kıbrıs Türkleri acı olaylar yaşamıştır. Kıbrıs Türklerini adadan silmeye yönelik saldırılar sonucu on binlerce insanımız göç etmek zorunda bırakılmış, köyler ve yerleşim yerleri yıkılmış ve birçok şehit verilmiştir. Ancak tüm zor koşullara rağmen Kıbrıs Türkü Türk Mukavemet Teşkilatı öncülüğünde büyük bir direniş örneği göstererek, adadaki varlığını korumuş ve Akritas planına teslim olmamıştır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yasayla kurulmuş ilk ve tek devlet üniversitesi olarak; bu vatanı kurmak için Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızı ve onların bizler için yapmış oldukları fedakarlıkları sonsuza dek yaşatmak en önemli görevlerimiz arasındadır. Şehitlerin emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, genç nesillere milli bilinci ve tarih şuuru aktarmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak bilimsel, kültürel ve toplumsal çalışmalarla bu bilinci yaşatmaya devam etmekteyiz.

Bu vesileyle başta Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin simgesi olan aziz şehitlerimiz olmak üzere, Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve tüm kahramanlarımızı büyük bir saygı, minnet ve rahmetle anarken, Gazilerimize, Mücahitlerimize ve Mücahidelerimize en derin şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.