21-25 Aralık şehitleri Güzelyurt’ta da törenle anıldı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve diğer protokol da, bugün saat 10.00’da 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası münasebetiyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Belediye açıklamasına göre, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende, 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende Kaymakamlık adına Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu Öğretmeni Hidayet Kavalcı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Üsteğmen Hakan Özkul günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaparken, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu Öğrencisi Karanfil Kardeşoğlu “Kahraman Yüzbaşı" adlı şiiri okudu.