Bunlar da ilginizi çekebilir

111’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

1’i koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak ve

Erhürman, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği ve Türkiye Sigorta Birliği'ni kabul etti

21’i trafik levha ve işaretlerine uymamak,

2’si tehlikeli sürüş yapmak,

1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

Rapor edilen trafik suçları ise;

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 377 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 51 araç ise trafikten men edildi ve 3 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından, ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 2 bin 525 araç sürücüsü kontrol edildi.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.