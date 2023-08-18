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Yeşilyurt’tan Bülent Sakık’a ve Hüseyin Özyüksel’e ait sultani üzümlerin hasadı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yerli ürünlerde ise 15 numune analiz edildi ve 13’ü temiz çıkarken 2 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.

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Tarım Dairesi’nin açıklamasına göre, 11-17 Ağustos döneminde Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, 49 ithal ürün numunesinin tümü temiz çıktı, herhangi bir üründe, limit üstü bitki koruma ürününe rastlanmadı.

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