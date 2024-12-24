Ani ölümlerle ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

23.12.2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Lola YULDOSHOVA (K-61), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.

23.12.2024 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Beylerbeyi’nde sakin Maıken JESS (K-77), kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunmuştur. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, soruşturma devam etmektedir.