Erhürman'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

"Ülkemizde yıllar içerisinde biriken toplam 2.000.000 Avro tutarındaki yıpranmış ve yırtılmış Avro banknotlar Ekonomik ve Ticari İşler Teknik Komitesi’nin koordinasyonunda yeni banknotlarla başarıyla değiştirildi.

Yıllardır çözülemeyen bu soruna ilişkin olarak üç aşamada titizlikle yürütülen süreç; Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Komite eş başkanlarının işbirliği, Merkez Bankamızın katkıları ve süreci sahada yürüten Kooperatif Merkez Bankası yetkilileri ile Teknik Komite üyelerinin özverili çalışmaları sayesinde tamamlanmıştır.

Başta Komite eş başkanları ve üyeleri olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim."