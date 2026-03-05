-ÖZEL HABER-

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, küresel gelişmelerin ve mevcut ekonomik koşulların yerel yönetimlerin projelerini etkilediğini, ancak buna rağmen Girne’nin geleceği için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade etti. Şenkul, Girne’nin nüfusuna ilişkin soruya, şehrin muhtemelen 150 bin civarında bir nüfusa sahip olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Girne’nin nüfusu 150 bindir muhtemelen. Bizim su harcamalarına ve çöpe baktığımızda bu nüfus çıkıyor. Alıştık bununla yaşamaya; yoğun ve yorucu bir şehir. Kıbrıs’ın en küçük toprağa ama yoğun nüfusa sahip belediyesi. Gece daha kalabalık, eğlenceli bir kent. Girne gece herhangi bir saat güvenle dolaşabileceğiniz canlı bir şehir.”

Başkan Şenkul: Girne yoğun ama güvenli, canlı ve keyifli bir şehir

Şenkul, Girne’nin gece hayatının kent dokusunu belirgin şekilde etkilediğini ifade ederek casinolar, oteller, bunlara bağlı olarak açık market ve restoranların şehri sürekli hareketli tuttuğunu söyledi. Şenkul şöyle devam etti:

“Girne gece yaşantısı, casinolar, oteller; buna bağlı market ve restoranların sürekli açık olması 90’ların Londra’sını andırıyor. ‘Küçük İstanbul’ diyorum ben. Çıkıp dolaşabilmek çok eğlenceli bir şey.”

Girne’nin sakin olduğu saatlerin kente ayrı bir güzellik kattığını söyleyen Şenkul, şu ifadeleri kullandı:

“Şehir sakinken şehri dolaşmak çok daha keyifli. Az araba, trafik yok, sessizlik; ışıl ışıl bir kent, temiz bir hava. Keyifli bir şehir Girne.”

Şenkul, açıklamalarının sonunda Girne’nin geleceğine yönelik temennilerini dile getirerek “İnşallah hep böyle devam eder, daha ileriye götürebiliriz. Umarım coğrafyamız düzelir ve yerel yönetimler geriye gitmez. Dünyaya barış diliyorum.”

Şenkul: Toplu taşıma olmadan yapılan tüm düzenlemeler palyatif çözümdür

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, kentte yapılan düzenlemeler ve ulaşım yatırımlarıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Şenkul, toplu ulaşıma kavuşulmadan yapılan düzenlemelerin kalıcı çözümler üretmediğini vurgulayarak şehir trafiğinin geleceğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Şenkul, Girne’deki mevcut trafik düzenlemelerine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Girne’de yapılan düzenlemeler… Toplu ulaşıma kavuşmadan alternatif yollar yaratmadan yaptıklarımız palyatif çözümler. Şu an yapılan yatırımlar geçmişte yapılmalıydı. Devletin de yapması gerekenler var. Haspolat’tan doğu çevre yolunun geldiğini ve Acapulco kavşağına bağlandığını hayal edin. O bölgedeki insanlar o yolu kullanacak, şehir içinden geçmeyecek; trafiği yönlendireceğiz.”

Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı toplu taşıma süreçlerine değinen Şenkul, Bakan Erhan Arıklı’nın çabalarına rağmen siyasi irade eksikliğinin yol açtığı sıkıntıların sürdüğünü belirtti.

“Girne, Çatalköy ve Lapta Belediyeleri olarak toplu ulaşımda adım atacağız”

Girne ve çevre belediyelerin toplu taşıma açısından ciddi potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Şenkul sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çok imkânlar var; kuzey sahil şeridi nüfus açısından zengin ve toplu taşıma kullanmaya müsait. Çatalköy, Girne ve Alsancak belediyesi olarak bizler devlet irade göstermezse bunu sağlayacağız. Toplu taşıma olmadan yapılan çözümler kalıcı değildir. Toplu taşıma esastır. Elektrikli bisiklet bile insanların hareket etmesine neden oldu. Şehrin kalitesi insanların gözünde artıyor. Bir dönem daha aday olup kazanırsam ben bunu hayat bulduracağım Girne’de.”

Belediyelerin sorumluluk alanına değinen Şenkul, belde içi taşımacılığın mevzuatta belediyelere bağlı olmasına rağmen izinlerin Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilmesinin sistemsel sıkıntı yarattığını belirtti.

Şenkul şöyle devam etti:

“Bizde toplu taşıma Ulaştırma Bakanlığına bağlı. Belediyeler reformunda belde içi taşımadan belediyeler sorumludur yazar ancak izin Ulaştırma Bakanlığından çıkar. Biz belediyeler sistemi kurabiliriz. Burada yaşayan insanların birçoğu da toplu taşıma olmamasından şikayetçi. Sistem kişisel araç bulundurmaya itiyor.”

“Durak yaptık, sistemi düzelttik; uyum oranı yüzde 70’e çıktı”

Girne’de geçmişte yapılan uygulamalardaki eksiklikleri hatırlatan Şenkul, göreve geldikten sonra attıkları adımlarla önemli ilerleme sağladıklarını ifade etti, şöyle devam etti:

“Şoförler suçlanıyor her yerde durdukları için ama bir hata yaptık; yurt dışında gördüğümüz bir modeli uyguladık. Durak yazdık ama cepler uygulamadık. Biz göreve geldik, 12 cepli durak yaptık. Şoförleri suçlamadan önce durak yaptık; durağa girmezlerse ceza kesme hakkım var. Yaptık ve çok başarılı olduk. Yüzde 70 uyma bile geçiş sürecini hızlandırdı. Saniyelerin hesabını yapıyoruz.”

Şenkul, toplı taşıma yanında ulaşım konusunda ülkesel bir planın yeniden ele alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Şenkul: Genel seçimle yerel seçimin beraber yapılması kaos olur

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, yaklaşan yerel seçimler ve ülkenin siyasi atmosferi hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Yerel seçimlere 9 ay kaldığını hatırlatan Şenkul, genel seçimlerle aynı anda yapılmasının ülke açısından ciddi sıkıntılar yaratacağını ifade etti.

Şenkul, seçim takvimine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bizim 9 ayımız kaldı seçimlere. Ben genel seçimle yerel seçimin beraber olacağını düşünmüyorum, olursa kaos olur. Başbakan kendi açısından beraber gitmek istiyor seçimlere ama ülke açısından kötü bir şey. Ülkede temize çıkması gereken çok şey var. Seçime gidin, vatandaş oyunu verirse öyle takdir etti deriz; vatandaş önünde legalize olmuş olursunuz.”

Seçimlerin büyük olasılıkla sonbaharda yapılabileceğini söyleyen Şenkul, olası takvim senaryolarını da paylaştı:

“Eylül ayında seçim yapılır diye düşünüyorum. Ya da belediyeler seçimi savaşlar büyürse hazirana atılır; aralık ocak ayında genel seçim yapılır.”

“CTP ayakları yere basan tezlerle gelecek”

Girne Belediye Başkanı, ülkede hükümet değişikliği beklentisinin güçlendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Hükümet değişimi olacaktır. Anketlerdeki durum toplumun değişim istediğini gösteriyor. Allah bundan sonra hükümete gelecek olanın ve bizlerin de yardımcısı olsun. Kötü bir miras alınmış olacak. Biz CTP olarak iyi çalışıyoruz. Uçuk saçık sözler verilmeyecek seçim döneminde, ayakları yere basan tezlerle geleceğiz.”

Şenkul: 2 Dönem belediye başkanlığı yapıp sonra siyasetten uzaklaşmayı hayal ediyorum

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, iki dönem Belediye Başkanlığı yapıp sonrasında siyasetten uzaklaşmayı düşündüğünü belirterek, çocuklarının yanında olmak istediğini kaydetti. Şenkul, zaman zaman bu düşüncesinde değişiklik olduğunu ancak ailesinin yanında olma isteğinin çok daha baskın olduğunu kaydetti. Milletvekilliğini hedef olarak görmediğini kaydeden Şenkul, “Belediye başkanı aslında küçük bir başbakandır. Bunlardan daha fazlasını vereceksen Meclis’e gitmen lazım. Ben merkezi anlamda ülke siyasetine katkı sağlıyorum, CTP’de MYK üyesiyim ve son derece aktifim. Bu kapsamda Merkezi siyasete de dokunmaya başladım. İlla ki bir makamda olmak zorunda değilim” ifadelerini kullandı.