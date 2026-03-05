Resmi Gazete’de dün yayımlanan karara göre 95 oktan benzin 46,12 TL’den 52,12 TL’ye, 98 oktan benzin 47,12 TL’den 53,12 TL’ye ve gazyağı 44,06 TL’den 50,25 TL’ye yükseldi.

45,25 TL olan Euro Diesel’e, 4 TL artış yapıldı; buna göre Euro Diesel’in yeni fiyatı 49,25 TL oldu.

“2026 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi” kapsamında düzenlenen akaryakıt fiyatları bugünden itibaren geçerli oldu.

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son düzenleme 20 Kasım 2025’te yapılmıştı.