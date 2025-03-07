Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

06.03.2025 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Girne’de, D.Ç.Y.(K-42) ve T.Y.(E-48)’nin, müşteri olarak bulundukları bir şahsın kullanımındaki taksi aracın arka koltuğunda bulunan ve araç sürücüsüne ait olan el çantası içerisinde muhafaza edilen para cüzdanı ile birlikte 400 ABD Doları ve 4.800 TL nakit para ile çantadaki muhtelif eşyaları, araç içerisinden alıp çaldıkları tespit edilmiştir.

Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.