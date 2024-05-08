Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru İbrahim Bulak zanlıların “başkasının kimliğine bürünme, sahte davranışla kayıt temini” suçlarından tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 30 Nisan 2024 tarihinde saat 12.45 raddelerinde Ercan Havalimanında zanlıların 2 yaşındaki kızlarıyla birlikte Almanya’ya gitmek maksadı ile ismini bilmedikleri bir şahıstan 6 bin Euro karşılığında temin etmiş oldukları Edison Isaklları, Aynur Akdoğan Cartıllı, Liva Cartıllı Akdoğan adına düzenlenen Danimarka pasaportlarıyla chekin işlemi yaptıktan sonra kendi İran pasaportlarıyla ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi.

Polis, Türkiye’ye giden zanlıların İstanbul Havaalanında muhaceret polisi tarafından tespit edildiğini belirtti.

Polis, İstanbul polisinin zanlıları aynı gün saat 23.55 sıralarında ülkeye geri gönderdiğini açıkladı.

Polis, teslim alınarak tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüleri bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların davasında hazır olması maksadı ile 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.