Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümü Klinik Şefi Ozan Emiroğlu, 28 Şubat 2020 tarihinde çıkan yangın sonucunda yanan Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi için yeni yapılan ameliyathanede ilk kalp ameliyatını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Kişisel sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Emiroğlu, “En yeni teknoloji ile donatılan yeni ameliyathane ve yoğun bakımın projelendirilmesinde, planlamasında, yapımında ve taşınmasında emeği geçen herkese hastalarımız adına çok teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi.