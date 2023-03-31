Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, düzenlenen imza töreniyle birlikte imzalandı.
İmza töreni Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasında 2023 Yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Protokolü, düzenlenen imza töreniyle birlikte imzalandı.
İmza töreni Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
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