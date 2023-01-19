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Yıllardır konuşulan Kamu Reformu bir türlü hayata geçirilemezken 2023 yılı yine memurlara yaradı... Resmi tatil olacak günlerin çoğunun hafta içine denk gelmesi sevindirecek!

Memurlar mutlu olacak!

2023 yılındaki resmi tatillerin çoğunun hafta içine denk gelmesi, devlet memurlarına yarayacak. Her yıl ekstradan izin yapmak için özel günleri (bayram-yılbaşı) iple çeken memurlar, bu yıl umduklarını bulacak...



Memurlar ilk servinci Ramazan Bayramı ile beraber yaşayacak. Ramazan Bayramı memurlara ekstradan 2 gün izin kazandıracak. Ramazan Bayramı Arife günü ile birlikte 20 Nisan Perşembe günü başlayacak, 23 Nisan Pazar günü sona erecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın pazara düşmesi, memurları üzecek.



1 mayıs İşçi Bayramı'nın Pazartesi gününe denk gelmesiyle, memurlar hafta sonu izni ile birlikte 3 gün izin yapacak. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nın da Cuma gününe gelmesiyle memurlar bir 3 gün arka arkaya izin de Mayısın ortalarında yapacak.

Haziran ayında ise Kurban bayramı olacak. Kurban Bayramı tatili 27 Haziran Salı günü arife günü ile birlikte başlayacak ve 1 Temmuz Cumartesi sona erecek. Memurlar Haziran'da böylelikle fazladan 4 gün izin yapacak.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Perşembe gününe, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı Salı'ya, 30 Ağustos Zafer Bayramı Çarşamba'ya, Mevlit Kandili 26 Eylül Salı'ya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Pazar gününe ve 15 Kasım Cumhuriyet bayramı Çarşamba gününe denk gelecek.

Buna göre memurlar 2023 yılında, resmi ve dini bayram tatillerinde ekstra olarak 13 gün izin yapabilecek. Buna hafta sonu Cumartesi ve Pazar izinleri de eklendiğinde, tatili bol olan bir yıl ön plana çıkacak.

Yıllık izinleri 42 gün...

Bu arada Kamu Yasası’na göre 2 yılı aşmış asli (sürekli) memurun ayda 3,5 gün yani yılda 42 gün izin yapma hakkı bulunurken, 2 yıldan az görev yapan memurların ise ayda 2,5 gün yani yılda 30 gün izin yapma hakkı var.

Bu izinlerle birlikte yıllık resmi, dini ve hafta sonu tatilleri de eklenince yılın üçte birinin tatille geçeceği görülüyor.