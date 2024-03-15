Türkiye'nin en popüler erkek - kız bebek isimleri belli oldu. İlk 30 ismi paylaşan TÜİK; "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, seçilen yıl içerisinde doğmuş olan bebeklere en çok verilen ilk 30 isim listelenmektedir. İsimler yıla ve cinsiyete göre değişmektedir." ifadelerini kullandı.

BU YIL ERKEKLERDE ALPARSLAN KIZLARDA ASEL İLK SIRADA

En çok tercih edilen isimlere bakıldığında erkek bebeklerden 8 bin 957'sine Alparslan, 5 bin 538'ine Yusuf, 5 bin 361 tanesine Göktuğ ismi konuldu.



Bu isimleri sırasıyla Ömer Asaf, Miraç, Ömer, Kerem, Eymen ve Metehan takip etti. Kız bebeklere en çok verilen isimler arasında ilk sırayı ise Asel aldı.



Geçen yıl Asel ismi 8 bin 114 bebeğe verildi. Ayrıca 7 bin 614 bebeğe Zeynep, 6 bin 895 bebeğe ise Defne ismi konuldu.



Kız bebeklerde Asel, Zeynep ve Defne isimlerini sırasıyla Zümra, Asya, Elif, Elisa, Lina ve Gökçe takip etti.





EN ÇOK KOYULAN 30 KIZ BEBEK İSMİ





EN ÇOK KOYULAN 30 ERKEK BEBEK İSMİ