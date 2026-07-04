Bodrumlu milli sporcu Aysu Türkoğlu, dünyanın en prestijli açık su yüzme serisi Ocean's Seven'ın altıncı ayağı olan Tsugaru Kanalı'nı başarıyla geçerek tarihi bir başarıya imza attı.

Yaklaşık 13 saat 50 dakika boyunca akıntı ve dalgalarla mücadele eden 25 yaşındaki ultramaraton yüzücüsü, 45 kilometrelik zorlu parkuru tamamladığı an ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı.

Dünyanın en zorlu yedi açık deniz geçişinden biri kabul edilen bu kanalı daha önce aşmayı başaran ilk Türk sporcu Bengisu Avcı olmuştu.

Aysu Türkoğlu ise bu performansı sayesinde Tsugaru Kanalı'nı geçen ikinci Türk ve dünya genelinde bunu başaran en genç Türk yüzücü unvanını alarak adını bir kez daha spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

Japonya'nın Honshu ve Hokkaido adalarını birbirinden ayıran Tsugaru Kanalı, çok kuvvetli akıntıları, değişken hava koşulları ve deniz canlıları nedeniyle dünyanın en zorlu açık su yüzme rotaları arasında gösteriliyor.

Bölgedeki güçlü akıntı sistemi ve gece saatlerinde suda yüzmenin oluşturduğu yüksek risk nedeniyle yüzücülere geçiş için yalnızca gün doğumundan gün batımına kadar süre tanınıyor. Bu nedenle başarılı bir geçiş yalnızca fiziksel dayanıklılığa değil, doğru zamanlama, hava penceresi ve akıntının doğru okunmasına da bağlı olarak görülüyor.

JAPONYA AÇIKLARINDA TARİH YAZDI

Ocean's Seven serisinin en teknik etaplarından biri kabul edilen Tsugaru Kanalı geçişinde Aysu Türkoğlu’na, Japon Yüzme Federasyonu'nun resmi gözlemcileri, organizasyon komitesi ve kendi teknik ekibi eşlik etti.

Rota ve güvenlik planlamasının tamamen anlık deniz şartlarına göre anlık olarak yönetildiği zorlu süreç, Türkiye saatiyle dün akşam 22.10’da verilen startla başladı.

CEBELİTARIK ÖNCESİ BÜYÜK BAŞARI

Tamamlanan 45 kilometrenin ardından bugün saat 11.55’te bitiş noktasına ulaşan 25 yaşındaki sporcu, büyük bir sevinçle ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdı ve tekneye çıktıktan sonra İzmir Marşı'nı söyledi.

Daha önce Manş Denizi, Kuzey Kanalı, Cook Boğazı, Catalina Kanalı ve Kaiwi Kanalı parkurlarını başarıyla geride bırakan Türkoğlu, Tsugaru Kanalı’nı da aşarak Ocean's Seven yolculuğunun altıncı aşamasını tamamlamış oldu.

Dünyanın en prestijli açık su yüzme serisini bitirmeye sadece bir adım uzaklıkta olan başarılı yüzücünün önünde, seriyi tamamlayan ilk Türk olmak adına geçmesi gereken tek bir hedef, yani Cebelitarık Boğazı kaldı.