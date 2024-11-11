Polis Genel Müdürlüğü'ne Bağlı Trafik Müdürlüğü Tahkikat Araştırma Şube Amiri Başmüfettiş Serdar Karpuzcu, BRT'de yayınlanan "Sabah Haber" programında 2024 yılında yaşanan ölümlü trafik kazalarının sebepleri ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Karpuzcu, kazalarda hayatını kaybeden 38 kişinin yanı sıra, yaralanmalar nedeniyle sonradan hayatını kaybedenlerin de eklenmesiyle kayıp sayısının 40'a yükseldiğini ifade etti. Kazaların çoğunluğunun, 18 kazanın iki aracın çarpışması sonucu, 16 kazanın tek araçla ve 4 kazanın ise yayaya çarpma şeklinde meydana geldiğini bildirdi.

Sürücülere, trafikte daha dikkatli olmaları ve trafik kurallarına tam olarak uymaları çağrısında bulunan Karpuzcu, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.