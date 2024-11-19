136 milyar 280 milyon TL olarak öngörülen bütçe yasa tasarısına ilişkin görüşmelerin 28 Kasım’da tamamlanması planlanıyor.

İlk toplantısı bugün saat 10.45 sıralarında başlayan komite, açılışın ardından Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay, Mahkemeler ve Hukuk Dairesi bütçelerini ele alacak.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, tasarının bütünü üzerindeki görüşmelere Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın sunuş konuşması ile devam edilecek. Ardından tasarının bütünü üzerindeki görüşmeler tamamlanacak ve madde madde görüşülmesine başlanacak.

Bütçe görüşmelerinin programı

Komite, yarın Başbakanlık (Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Din İşleri Dairesi, Yayın Yüksek Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu) ve Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı; 21 Kasım Perşembe günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı (Bilgi Teknolojileri ve Haberle me Kurumu), Milli Eğitim Bakanlığı (Atatürk Öğretmen Akademisi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi); 22 Kasım Cuma günü Polis, Ombudsman, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü, Rekabet Kurulu), İçişleri Bakanlığı bütçe yasa tasarılarını ele alacak.

Çalışmalarına 26 Kasım Salı günü devam edecek komite, GKK, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı (Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu, Toprak Ürünleri Kurumu, Genel Tarım Sigortası Fonu), Sağlık Bakanlığı bütçelerini görüşecek.

27 Kasım Çarşamba günü Dışişleri Bakanlığı (Türk Ajansı Kıbrıs), Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçelerin görüşmesini yapacak olan komite, 28 Kasım Perşembe günü de Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini ele alacak. Komite aynı gün 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı’nın bütünü görüşüp oylayacak.

Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların bütçeleri de, bakanlık bütçesinin ele alındığı gün görüşülecek.